小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの「ラウンジ サウスコート」は、なんと地上から100ｍに位置します。新宿の高層ビル群を望める絶景とともにいただける期間限定アフタヌーンティーの、今回のテーマは「メロンアフタヌーンティー」。

「メロンアフタヌーンティー」は、柔らかな果肉とみずみずしい甘さが魅力の国産メロンが主役！ スイーツからセイボリーまで、メロンの上品な甘さを堪能できるメニューが揃っています。

１．スイーツ

まずはスイーツからご紹介。イチゴが定番の“ショートケーキ”も、ここではメロンが主役。青肉メロンと赤肉メロンのさわやかな色合いがポイント。

メロンの風味を軽やかに引き立てるクリームを使った“シュークリーム”は、クリームと果実の豪華なトッピングが目を引きます。

ほかにも、南国果実の甘さが重なり合う“メロンとバナナのタルト”、涼やかな喉ごしと涼しげな盛り付けが魅力の“ココナッツのパンナコッタ”などの全5品を楽しめます。初夏らしいさわやかな甘さが、ひと口ごとに広がります。

２. セイボリー

続いてはセイボリー。

彩り豊かな野菜を添えたスパイシーな“ケイジャンチキンのサンドウィッチ”。メロンとハムのうま味をゼリーで閉じ込めた“メロンのジャンボンペルシエ”。そして、メロンの甘味とモッツァレラチーズの塩味が絶妙に調和する“メロンのカプレーゼ”の3品。ティータイムに心地よいアクセントを添える軽食が揃っています。

３．焼き菓子

焼き菓子も充実しています。メロンそっくりにデザインされた“マカロン”は、ラウンジの定番人気メニュー。コロンとしたかわいらしいフォルムに、気分も上がること間違いなし。

柑橘の香りが広がる“メロンとオレンジのパウンドケーキ”は、さわやかなグリーンの生地が新鮮ですね。

さらに別皿で2種類のスコーンが用意。ここでもメロン要素は欠かさず。メロンパン仕立てのスコーンとプレーンがいただけます。東京都立川市で収穫された獅子ユズを使用した“獅子柚子香るメロンのコンフィチュール”と“マスカルポーネクリーム”と一緒に楽しめます。

4．ドリンク

紅茶やコーヒー、ハーブティー、期間限定のフレーバーティーなど、約15種類以上のドリンクをラストオーダーの時間まで、1時間30分好きなだけいただけます。

（写真左から）「マリンブリーズ」、「いちごミルクフロート」、「キャラメルフロート」

さらに、オプションドリンクには初夏にぴったりの清涼感あふれるモクテル1種と、ひんやり甘い2種のフロートが用意されています。

●マリンブリーズ

さわやかなブルーが初夏を彩る、すっきり爽快なモクテル（ノンアルコールカクテル）。

●いちごミルクフロート

いちごの甘酸っぱさとミルクの優しい味わいに、バニラアイスが溶け込むデザート感覚で楽しめるフロート。

●キャラメルフロート

エスプレッソにキャラメルソースを合わせた、甘さの中にほろ苦さが広がるフロート。

以上「メロンアフタヌーンティー」のメニューご紹介でした。「ラウンジ サウスコート」の窓から広がる新宿の高層ビルを眺めながら、日常の喧騒を忘れ、初夏のひとときを過ごしてみてはいかがでしょう。



■「メロンアフタヌーンティー」

住所：東京都渋谷区代々木2-2-1

場所：小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 20F「ラウンジ サウスコート」

TEL：03-5354-0111

期間：2026年5月1日（金）〜 8月31日（月）

時間：2時間（ドリンクは1時間30分でラストオーダー）

月〜木曜 12〜20時（最終予約受付 18時）

金曜 12〜21時（最終予約受付 19時）

土・日曜、祝日 11時30分〜20時（最終予約受付 18時）

定休日：無休

料金：5500円（サービス料・税込）

※オプションドリンクは各1500円（サービス料・税込）



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Text：税所奈津子



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