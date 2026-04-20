竹富島の夏を満喫する「なちゆくい」って？夏の竹富島 農業が生活の中心だった時代、春ごろから始まる作物の収穫を終えた竹富島の人々は、夏の期間に生活や自らの畑を整え、秋からの新たな農事や祭事の始まりに備えていました。また、島の人同士でコミュニケーションを取ることで、周囲の情報や自然の些細な変化を感じ取りながら「うつぐみ（一致協力）」の精神で暮らしていました。そんな島の人々の過ごし方にならって、竹富島の