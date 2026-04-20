夏の竹富島

農業が生活の中心だった時代、春ごろから始まる作物の収穫を終えた竹富島の人々は、夏の期間に生活や自らの畑を整え、秋からの新たな農事や祭事の始まりに備えていました。また、島の人同士でコミュニケーションを取ることで、周囲の情報や自然の些細な変化を感じ取りながら「うつぐみ（一致協力）」の精神で暮らしていました。そんな島の人々の過ごし方にならって、竹富島の自然と寄り添いながら暮らし、心満たされるひとときを過ごす、「星のや竹富島」の夏の体験プログラムをご紹介します。



竹富島では強い夏の日差しを避けるため、早朝や夕方に畑仕事を行い、日中は家の中で畑仕事の準備や民具づくりをします。この暮らし方にならって、島の遊びを木陰や客室で楽しめるキットが登場。竹富島に生えるアダンやマーニの葉を乾燥させた材料を使った島らしい作品を作って遊ぶことができます。

■民具づくり

料金：1セット1000円

開催場所：集いの館



「ゆんたくラウンジ」では、おやつとして「冷やしぜんざい」を無料で提供。竹富島をはじめとする八重山諸島で、初夏の収穫の時期に合わせて伝統的に作られているおやつです。小粒で風味豊かな緑豆を使用した、この土地ならではのひんやりとした味は必食です！

■冷やしぜんざい

時間：14時〜15時50分

料金：無料

提供場所：ゆんたくラウンジ



竹富島の西側に位置する「コンドイ浜」は、周りの島々に遮られることなく夕日が水平線に沈む様子が見られる絶好のサンセットスポット。夕日の時間に合わせて、ホテルからコンドイ浜までバスで送迎してくれます。水平線に沈みゆく夕日を眺めながら、クバの葉の扇「クバオーニ」などの民具とともに、浜辺でのひとときを。暮れゆく空を見ながら、波や風の音に癒やされる時間は思い出に残ること間違いなし！

■コンドイ浜 サンセット

時間：17〜20時

料金：無料

定員：1日3組限定

集合場所：集いの館



島の宵を楽しむゆんたく時間

島の人々にとって、「ゆんたく（おしゃべり）」は大切なコミュニケーションの場。「島の唄い手と過ごすひととき」は、そんなゆんたくを島の人と楽しむことができるプログラム。泡盛とおつまみも用意され、かつて農業の指針として大切にされていた「群星（むりかぶし）」を継承する古謡に耳を傾けます。島の夏の宵を存分に楽しめます。■島の唄い手と過ごすひととき時間：イベント期間中の毎週火曜 20時10分〜22時30分料金：1名7560円場所：喜宝院蒐集館（きほういんしゅうしゅうかん）定員：2組4名まで（年齢制限なし）予約：前日17時までに公式サイトから要予約

島に暮らすように夏を過ごすことができる特別プログラム。この夏のおでかけにいかがでしょうか。■星のや竹富島住所：沖縄県八重山郡竹富町竹富1955TEL：050-3134-8091（星のや総合予約）料金：1泊1室14万7000円〜 ※通常予約は2泊から、サービス料込●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。