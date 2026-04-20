ファジアーノ岡山 後半戦に入っても熱戦が続くサッカーの百年構想リーグ。J1のファジアーノ岡山はきのう（19日）、アウェーでガンバ大阪と対戦しました。J3カマタマーレ讃岐の結果と合わせてお伝えします。 3試合ぶりの勝利を目指し、敵地に乗り込んだファジアーノ。立ち上がりから果敢に攻め込み、前半5分には、セットプレーから木村が3戦連続のゴールを決め、先制点を