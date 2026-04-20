20日午後4時53分ごろ、東北地方で震度5強を観測する強い地震がありました。NEXCO東日本によりますと、八戸自動車道の一部区間を通行止めにし、緊急点検を実施している。通行止め区間は以下八戸自動車道軽米IC〜八戸IC上下八戸自動車道八戸JCT〜八戸北IC上下