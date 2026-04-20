【モデルプレス＝2026/04/20】気象予報士の吉井明子が20日までに、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。【写真】45歳美人気象予報士「イメチェン成功」ボディライン際立つニット姿の最新ショット◆吉井明子、イメチェン新ヘア公開吉井は「髪切りました。結構短くしちゃいました」とつづり、新しいヘアスタイルを公開。これまで鎖骨下まであったロングヘアを、髪が肩にかかる