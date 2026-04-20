美人気象予報士・吉井明子、ボディライン際立つタイトトップス姿でイメチェン報告「雰囲気変わる」「爽やかで春らしい」
【モデルプレス＝2026/04/20】気象予報士の吉井明子が20日までに、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、反響が寄せられている。
【写真】45歳美人気象予報士「イメチェン成功」ボディライン際立つニット姿の最新ショット
吉井は「髪切りました。結構短くしちゃいました」とつづり、新しいヘアスタイルを公開。これまで鎖骨下まであったロングヘアを、髪が肩にかかるほどの軽やかなミディアムボブへとチェンジした。投稿された写真には、ボディラインの際立つタイトなニットトップスにロングスカートを合わせ、しゃがみこんだポーズで微笑む姿を披露。「さらっとアップデートしてくれる神（髪）技にいつも感謝です」と、美容師へ感謝を記している。
この投稿にファンからは「雰囲気変わる」「爽やかで春らしい」「すごく似合ってる」「イメチェン成功」「美人度増した」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】45歳美人気象予報士「イメチェン成功」ボディライン際立つニット姿の最新ショット
◆吉井明子、イメチェン新ヘア公開
吉井は「髪切りました。結構短くしちゃいました」とつづり、新しいヘアスタイルを公開。これまで鎖骨下まであったロングヘアを、髪が肩にかかるほどの軽やかなミディアムボブへとチェンジした。投稿された写真には、ボディラインの際立つタイトなニットトップスにロングスカートを合わせ、しゃがみこんだポーズで微笑む姿を披露。「さらっとアップデートしてくれる神（髪）技にいつも感謝です」と、美容師へ感謝を記している。
◆吉井明子の投稿に反響
この投稿にファンからは「雰囲気変わる」「爽やかで春らしい」「すごく似合ってる」「イメチェン成功」「美人度増した」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】