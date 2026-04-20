ディーン・フジオカ主演、太平洋戦争下のインドネシアを舞台にしたクリーチャー・ホラー『オラン・イカン』が５月22日(金)より公開。予告編と場面写真が解禁された。予告編は、鎖でお互いの足を繋がれた日本兵の斎藤（ディーン・フジオカ）と英軍捕虜ブロンソン（カラム・ウッドハウス）が無人島へ漂着するシーンから始まる。敵対する二人だったが、彼らの前におどろおどろしいマレー神話の怪物“オラン・イカン（半魚人）”が現れ