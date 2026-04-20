北京と天津を結ぶ初の行政区を跨ぐ路線バス「武清専1路」が4月20日、正式に試験運行を開始しました。これは両都市を結ぶ初の越境バス路線であり、両都市間の鉄道やカスタマイズされた快速バスに続く、両都市の公共交通の相互接続における新たな進展となります。この路線は天津市武清区と北京市通州区を結び、総延長は約47キロ、停留所は16カ所、所要時間は約1時間です。運行開始後は、沿線の住民が乗り換えなしで北京市地下鉄の亦