自然環境や生態系は一見するとまったくかけ離れたもの同士に思えても、実は相互に密接な影響を与え合っている場合があります。新たな研究により、土壌に生息する真菌の一種が「雨を降らせるのに役立つタンパク質」を作り出し、雨を降らせている可能性があることが明らかになりました。A previously unrecognized class of fungal ice-nucleating proteins with bacterial ancestry | Science Advanceshttps://www.science.org/doi/