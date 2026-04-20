飲食店に入って席に着き、メニューを決めて注文した後、料理が提供されるまでの時間は人によって感じ方が異なる。「５分で遅い」と感じる人もいれば、「２０分くらいなら気にしない」という人など、感じ方は人様々だ。では、多くの人に共通する「限界ライン」はどのあたりにあるのか。また、年代によってその感覚に差があるのだろうか。そこで株式会社ＮＥＸＥＲと業務用の冷凍食品・食材・飲料通販を手がけるミクリードが共同