【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、4月19日に札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されたフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』に出演した。 ■セットリストのプレイリストは各音楽配信サービスで公開中 大和ハウス プレミストドームでのパフォーマンスは今回が初となったBE:FIRST。「GRIT」「Secret Garden」や、自身最速でストリーミン