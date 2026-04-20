BE:FIRST、札幌で開催されたライブイベントに出演！「夢中」「BE:FIRST ALL DAY」など全10曲を披露

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BE:FIRSTが、4月19日に札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されたフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』に出演した。

■セットリストのプレイリストは各音楽配信サービスで公開中

大和ハウス プレミストドームでのパフォーマンスは今回が初となったBE:FIRST。「GRIT」「Secret Garden」や、自身最速でストリーミング総再生回数2億回を突破したヒット曲「夢中」、最新曲「BE:FIRST ALL DAY」と全10曲を披露した。

今回のセットリストは、各音楽配信サービスでプレイリストとして公開中。ぜひチェックしてみよう。

なお、BE:FIRSTは5月6日に9thシングル「BE:FIRST ALL DAY」をリリース。表題曲「BE:FIRST ALL DAY」は『BE:FIRST 5th Anniversary Project』の幕開けを飾る第1弾シングルであり、これまでの研鑽を経て勝ち取った栄光を胸に“生涯BE:FIRSTであること”を高らかに宣言する、まさに彼らの真骨頂とも言えるヒップホップナンバーだ。

制作はロサンゼルスでのコライトキャンプにて実施。グラミー賞ノミネート経験を持ち「Secret Garden」以来2度目の参加となるDavid Arkwrightを筆頭に、「Boom Boom Back」を手掛けたWill Jay、そしてプロデューサーのGrant Boutinを迎えた、世界基準の布陣による意欲作に仕上がっている。

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

SINGLE「BE:FIRST ALL DAY」

■関連リンク

『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』セットリストプレイリスト

https://BEFIRST.lnk.to/SAPPOROMUSICEXPERIENCE2026

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/