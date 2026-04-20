巨人の丸佳浩外野手（３７）と山瀬慎之助捕手（２４）が２０日、出場選手登録を抹消された。丸は１９年目の今季８試合に出場し、１４打数１安打で打率７分１厘、０本塁打、４打点。スタメン、代打で出場を続けていたものの、３月３１日の中日戦（バンテリンドーム）で決勝の３点二塁打を放って以降は快音が響いていなかった。４年ぶりの開幕１軍をつかんだ山瀬は出場５試合で打率２割３分１厘、１本塁打、２打点。１１日のヤ