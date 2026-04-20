日本は1980年代の日米半導体協定以降、産業の主導権を失い衰退の道を歩んだ。半導体なしでも持ちこたえることができた過去とは異なり、最近の日本は経済安全保障の観点から先端半導体の自給に死活をかけている。人工知能（AI）革命が半導体のスーパーサイクルを引き起こし、半導体主権を確保できなければ産業はもちろん軍事技術においても未来がないという切迫感のためだ。こうした変化の中で、日本は「今回が最後」という覚悟で国