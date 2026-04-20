特定危険指定暴力団工藤会（本部・北九州市）元幹部による恐喝事件の被害者が、同会トップで総裁の野村悟被告（７９）（無期懲役判決、上告中）らに損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁（島田英一郎裁判長）は２０日、野村被告らに請求通り約１４５０万円の支払いを命じる判決を言い渡した。訴状によると、元幹部の男（５８）は被害者から２０１８〜２２年に計１２００万円を脅し取ったとして２３年に実刑判決を受け、確定した。