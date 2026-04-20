【モデルプレス＝2026/04/20】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）。映画の公開を目前に控え、目黒が本作のためにカナダより帰国し登壇する、舞台挨拶の実施が決定した。【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露◆目黒蓮登壇「SAKAMOTO DAYS」舞台挨拶決定【超絶バトル×日常】新時代ハイブリッドアクション超大作がついに幕開けとなる記念すべき公開初日には、目黒の他