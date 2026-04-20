Snow Man目黒蓮、カナダから帰国し実写「SAKAMOTO DAYS」舞台挨拶登壇決定 全国劇場生中継も実施
【モデルプレス＝2026/04/20】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）。映画の公開を目前に控え、目黒が本作のためにカナダより帰国し登壇する、舞台挨拶の実施が決定した。
【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
【超絶バトル×日常】新時代ハイブリッドアクション超大作がついに幕開けとなる記念すべき公開初日には、目黒の他に、高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由ら豪華キャスト陣が集結。本作のメガホンをとった福田雄一監督も交え、映画の公開を盛大に祝う。撮影以来、坂本商店メンバーが一堂に会するのは本イベントが初。本編に登場する坂本ファミリーのような和気あいあいとしたイベントとなるだろう。
翌日4月30日の公開記念舞台挨拶は目黒とともに、坂本（目黒）の相棒・朝倉シンを演じた高橋が登壇。本作撮影前のアクション練習から固い信頼を築き、最強バディを組んだ2人のここでしか聞けないトークを届ける。そして、初日舞台挨拶、公開記念舞台挨拶ともに全国の劇場で全4回の生中継も決定。中継劇場の詳細については、映画公式サイトにて公開される。
さらに、公開初日の4月29日から、5月3日までの5日間限定で、入場者プレゼント第1弾「オリジナルクリアカード」の配布が決定。「坂本商店」のエプロンを身に纏っている目黒演じる【ふくよかな坂本】【スマートな坂本】の“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するようなダイナミックさと、二面性を併せ持つ坂本の魅力が両A面で切り取られたオリジナルクリアカードが、全国の映画公開劇場で入場者プレゼントとして配布。公開初日から5日間（4月29日〜5月3日）限定の配布となる。
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一氏。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメントが誕生する。（modelpress編集部）
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【写真】目黒蓮、140kgのふくよかボディ＆超人的アクション披露
◆目黒蓮登壇「SAKAMOTO DAYS」舞台挨拶決定
【超絶バトル×日常】新時代ハイブリッドアクション超大作がついに幕開けとなる記念すべき公開初日には、目黒の他に、高橋文哉、上戸彩、横田真悠、戸塚純貴、吉本実由ら豪華キャスト陣が集結。本作のメガホンをとった福田雄一監督も交え、映画の公開を盛大に祝う。撮影以来、坂本商店メンバーが一堂に会するのは本イベントが初。本編に登場する坂本ファミリーのような和気あいあいとしたイベントとなるだろう。
さらに、公開初日の4月29日から、5月3日までの5日間限定で、入場者プレゼント第1弾「オリジナルクリアカード」の配布が決定。「坂本商店」のエプロンを身に纏っている目黒演じる【ふくよかな坂本】【スマートな坂本】の“元・最強の殺し屋”としての卓越した戦闘能力の高さを表現するようなダイナミックさと、二面性を併せ持つ坂本の魅力が両A面で切り取られたオリジナルクリアカードが、全国の映画公開劇場で入場者プレゼントとして配布。公開初日から5日間（4月29日〜5月3日）限定の配布となる。
◆目黒蓮主演「SAKAMOTO DAYS」
全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本は、ある日コンビニで働く女性・葵に一目惚れをしてあっさり殺し屋を引退。結婚、娘の誕生を経て、ふくよかな体型になった坂本は「坂本商店」を営んでいたが、次々と悪党が迫り来る。愛する家族との平和な日常を守るため、次々と襲い来る客と戦う【日常×非日常】のソリッドアクションストーリーだ。本作のメガホンをとるのは、『銀魂』シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は！！劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一氏。そして、制作プロダクションは『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ』などを手掛けるCREDEUS。豪華キャスト・スタッフ陣が福田監督のもとに集結し、この春、本格アクションエンターテインメントが誕生する。（modelpress編集部）
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