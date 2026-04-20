InstagramやFacebookの運営元であるMetaが2026年5月に従業員の1割を解雇する計画であることがロイターによって報じられました。Exclusive: Meta targets May 20 for first wave of layoffs; additional cuts later in 2026 | Reutershttps://www.reuters.com/world/meta-targets-may-20-first-wave-layoffs-additional-cuts-later-2026-2026-04-17/Meta plans to lay off 10% of its workforce in May, according to report - NBC