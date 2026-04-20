焼肉チェーン『焼肉キング』が新大久保の人気店とコラボする。2026年4月22日から期間限定ではじまる「新大久保フェア」。各店舗の看板グルメが登場するというが、いったいどんなラインナップなのか。肉メニューから食べ歩きで人気のフードまで！新大久保の人気店のメニューが提供される「新大久保フェア」が2026年4月22日から開催する。『焼肉きんぐ』新大久保フェア開催！人気店の看板メニューが登場韓国語で「豚の骨付きあばら