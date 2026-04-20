青松、NENE CHICKEN、ジョンノ屋台村…新大久保の有名店が焼肉きんぐに集結＆食べ放題！4月22日から期間限定フェア

焼肉チェーン『焼肉キング』が新大久保の人気店とコラボする。2026年4月22日から期間限定ではじまる「新大久保フェア」。各店舗の看板グルメが登場するというが、いったいどんなラインナップなのか。

肉メニューから食べ歩きで人気のフードまで！

新大久保の人気店のメニューが提供される「新大久保フェア」が2026年4月22日から開催する。

『焼肉きんぐ』新大久保フェア開催！ 人気店の看板メニューが登場

韓国語で「豚の骨付きあばら肉」を意味するデジカルビの名店『青松』からは、「壺漬けデジカルビ」が登場。「野菜とフルーツの自然な甘味と柔らかさが特徴」（同社）だ。

「石焼タットリタン（鶏の旨辛煮込み）」は、鶏肉を「じゃがいもやたまねぎの旨味と特製ヤンニョムが効いたスープ」（同社）で煮込んだもの。焼肉と相性がよさそうだ。

新大久保の食べ歩き定番の「モッツァレラチーズハットグ」もフェアメニューのひとつ。「中にたっぷり入った伸びるモッツァレラチーズが特徴の『ジョンノ屋台村』の商品」（同社）を『焼肉きんぐ』専用に作ったという。

「ヤンニョムチキン」は韓国スタイルのフライドチキンに甘辛いタレをからませたもの。2020年に日本に上陸した韓国の有名チキンチェーン店『NENE CHICKEN』からのメニューだ。

「チーズにオニオン、ガーリックが絶妙の配合で混ざっているシーズニング」（同社）がかかったポテトフライ「プリンクルポテト」は、韓国定番のスナック。甘じょっぱい味わいが特徴だ。

そして麺メニューも登場。「辛ラーメン トゥーンバ」はファンの声から商品化された「SNSでも話題の濃厚ピリ辛クリームパスタ風辛ラーメン」（同社）だ。

きんぐコースまたはプレミアムコースの注文で、「新大久保フェア」メニューも食べ放題になる。バラエティ豊かなメニューでお腹も心も満たされたい！

「新大久保フェア」メニュー一覧

※きんぐコース・プレミアムコースの注文で食べ放題。単品注文可。

■【青松】壺漬けデジカルビ 税込649円

【青松】壺漬けデジカルビ 税込649円

■【カントンジプ】石焼タットリタン（鶏の旨辛煮込み）税込649円

【カントンジプ】石焼タットリタン（鶏の旨辛煮込み）税込649円

■【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ 税込429円

【ジョンノ】モッツァレラチーズハットグ 税込429円

■【NENE CHICKEN】ヤンニョムチキン 税込429円

【NENE CHICKEN】ヤンニョムチキン 税込429円

■【LUNA】プリンクルポテト 税込429円

【LUNA】プリンクルポテト 税込429円

■辛ラーメン トゥーンバ 税込539円

辛ラーメン トゥーンバ 税込539円

販売期間：2026年4月22日〜7月上旬予定

販売店舗：『焼肉きんぐ』全店

※一部店舗では2026年3月25日から先行販売を実施

フェア詳細：https://www.yakiniku-king.jp/menu_all/season/2603_shinokubo/

【画像】肉も麺もチーズも！ 「新大久保フェア」メニュー一覧（7枚）