新茶シーズンの到来です。20日朝、静岡市の静岡茶市場で初取り引きが行われ最高値は、1キロ当たり118万円の値をつけました。（静岡茶市場）「取り引き開始の音」20日朝「静岡茶市場」には生産者や茶商らが集まり、新茶の初取り引きが行われました。20日から取り引きの活性化を図るために、市場で行われる相対取引のほかに現地にいなくても入札できる電子入札も取り入れられています。20日に取り引きされた県内産の茶は、午前