男性の遺体を遺棄した疑いで逮捕された都内のIT関連会社の代表が、事務所内の男性の血の痕を拭き取り、隠ぺい工作をした疑いがあることがわかりました。港区のIT関連会社代表・水口克也容疑者（49）は去年10月、男性役員とみられる遺体を事務所から運び出し、遺棄した疑いが持たれています。その後の捜査関係者への取材で、水口容疑者が事務所内に残っていた男性の血の痕を拭き取るなど、痕跡を隠そうとした可能性があることが分か