千葉県市原市で、夫婦を車ではねて殺害しようとした疑いなどで76歳の男が逮捕されました。中野直樹容疑者はきのう、市原市の商業施設の駐車場で駐車の仕方で夫婦と口論になった際、夫を車ではねて殺害しようとしたうえ、逃げるのを止めようと車のドアノブに手をかけた妻を引きずりケガをさせた疑いがもたれています。夫は骨折、妻も足にケガをしていますが命に別条はないということです。夫婦はその後、逃走した中野容疑者を追跡し