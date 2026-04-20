寿司チェーンのはま寿司は4月21日から、「はま寿司 初夏の特選ねた祭り」を全国の 664店舗で開催する。同フェアでは、税込110円で楽しめる「青森県産 漬けいか耳つつみ」や「大切り直火焼きびんちょう（大葉にんにく風味）」が登場。そのほか、あわびやタラバガニのふんどし、生本ずわいがになども取りそろえる。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。■〈はま寿司 初夏の特選ねた祭り〉商品ラインアップ（すべて税込