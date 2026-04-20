前編「高市政権が着手したインテリジェンス強化の本当のヤマ場は国家情報会議・情報局設置のさらにその先にある」で解説したように、スパイ防止法関連の政策の困難はこれからの議論の中にある。その運用段階で、野党やメディアの抵抗が予想される分野に踏み込まなければならないのだ。その施策とは……「スパイ防止」は何をどう守るのかインテリジェンス・スパイ防止関連法制については、情報収集の根拠となるインテリジェンス基本