春の高校野球三重県大会は19日に3回戦が行われ、津市と松阪市の2つの球場で熱戦が繰り広げられました。松阪市のドリームオーシャンスタジアムで行われた第2試合は昴学園と近大高専が対戦しました。昴学園は初回に2点を先制し、迎えた2回裏、今大会から初めて導入された指名打者として打席に立った1番桝田がライトオーバーのスリーベースヒットを打ち1点を追加します。さらにこのあと、2番・石川にもタイムリーが飛び出すなど、この