2026年1月4日にプロレスラーを引退した、新日本プロレスリング代表取締役社長の棚橋弘至さん（49）が、4月10日にXを更新。近影を公開した。関西の情報番組にレギュラー出演棚橋さんは同日から、関西ローカルで放送する夕方の情報番組「news おかえり」（ABCテレビ）にレギュラーコメンテーターとして出演している。初回の放送を終え、Xで「ありがとうございました」と投稿。番組のロゴが表示されたモニターの横に立ち、親指と人差