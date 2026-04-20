6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）』が、大滝詠一さんのトリビュート公演を行うことが決定した。【ライブ写真多数】豪華アーティストが集結！ナイアガラ・レコード50周年ライブの模様MAJでは昨年、同音楽賞を象徴するアーティスト「SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025」としてYELLOW MAGIC ORCHESTRA（YMO）を選出。それに続き、今年は『MUSIC AWARDS JAPAN