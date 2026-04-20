三重や愛知、福井など中部6県で行われた予選を勝ち抜いたチームによる少年野球の春季決勝大会が、三重県松阪市内で行われ青空のもと熱戦が繰り広げられました。今年で4回目の開催となるこの大会は、野球を通じて子どもたちの健全な育成と競技力の向上につなげようと東海4県と北陸3県を管轄するリトルリーグ東海連盟が開いているものです。18日はブロック予選を勝ち抜いた9チームによるリーグ戦が行われ、19日は上位4チームによる準