フロントエンド開発者向けのクラウドプラットフォーム「Vercel」で不正アクセスを伴うセキュリティインシデントが2026年4月に発生し、一部の顧客に影響が及んだことが明らかになりました。Vercelは侵入経路について、サードパーティー製AIツールの侵害されたGoogle Workspace OAuthアプリに起因するものだと説明しています。Vercel April 2026 security incident | Vercel Knowledge Basehttps://vercel.com/kb/bulletin/vercel-ap