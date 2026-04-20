〈日本列島で唯一クマが絶滅した“九州”に続き、クマがいなくなる地域とは？ 「そもそも満足に生息できるだけの場所が限られ…」〉から続くクマの社会は過酷だ。特定のオスが繁殖を独占するために闘争に明け暮れ、敗れたオスは淘汰されていく。山の中で彼らは一体どのような1年を過ごし、生存競争を勝ち抜いているのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）東京農工大学大学院農学研究院教授の小池伸介による『クマは都心に