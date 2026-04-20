優れた航続距離を実現したEV軽バンダイハツは、2026年2月2日に同社初となる量産軽商用EV（電気自動車）「e-ハイゼットカーゴ」と「e-アトレー」を発売しました。この2モデルの反響について、首都圏のダイハツディーラーに聞いてみました。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「新型軽スライドドアバン」です！ 画像で見る（30枚以上）e-ハイゼットカーゴとe-アトレーのコンセプトには『暮らしを守る働くクルマ』を掲げて