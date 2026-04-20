優れた航続距離を実現したEV軽バン

ダイハツは、2026年2月2日に同社初となる量産軽商用EV（電気自動車）「e-ハイゼットカーゴ」と「e-アトレー」を発売しました。

この2モデルの反響について、首都圏のダイハツディーラーに聞いてみました。

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e-ハイゼットカーゴとe-アトレーのコンセプトには『暮らしを守る働くクルマ』を掲げています。

具体的には「ガソリンを給油しに行く必要がなく、外出先でも電気を使え『人にやさしい』」、「走行中の CO2 排出ゼロで『地球にやさしい』、「従来のガソリンモデルと比べ、ランニングコストが低く『財布にやさしい』」の3つ柱です。

いずれも、簡単そうで難しい、しかも高い実用性を誇るクルマとなると、日本国内はもちろん、世界でも限られた存在ではないでしょうか。

今回発売された2車種は、これらのモデルに適したBEVシステム「e-SMART ELECTRIC」を搭載し、部品配置の見直しや、ボディおよびサスペンションを新たに設計することで、室内スペースを変えることなく大容量バッテリーを搭載しています。

このシステムは、スズキとダイハツが培ってきた「小さなクルマづくり」のノウハウと、トヨタが持つ高度な電動化技術を融合させ、3社で共同開発されたものです。

システムの中核を成すのは、モーター、インバーター、減速機を一体化した「e Axle（イーアクスル）」です 。



その結果、軽キャブオーバーバンNo.1を誇る積載スペース（e-ハイゼット カーゴ 4シーター）や、使い勝手の良さなど、軽商用バンとしての魅力は継承しながら、軽商用BEVバンNo.1の一充電走行距離 WLTCモード（国土交通省審査値）で257kmを達成しています。

さらに、ドライバーの負担軽減につながる、BEVならではの高い基本性能（走行性能、乗り心地、静粛性）も実現しています。

荷室床面は、凹凸のないフラットな空間が確保されており、みかん箱なら68個、ビールケースなら36ケース、パンケースなら71ケース、そして畳（中京間）なら9枚の積載が可能です。

また、2名乗車時の荷室長は1915mm（2シーターモデル）にも達し、長尺物も余裕を持って積み込むことができます。

最大積載量も350kgを確保しており、「EVになったから荷物が乗らない」といった心配も不要です。

さらに、室内には30個ものユースフルナットが配置され、頭上スペースを活用したオーバーヘッドシェルフなど、プロの現場で求められる収納力や拡張性もしっかりと継承されています。

安全装備では最新のスマートアシストを採用し、ステレオカメラの認識性能向上により、横断中の自転車や交差点での歩行者検知にも対応しています。

快適装備としては、LEDヘッドライトや前席シートヒーターを備え、電力消費を抑えつつ実用性を高めています。

e-ハイゼット カーゴは、2シーターと4シーターの2グレードを展開で価格（以下、消費税込み）は314万6000円です。

また、e-アトレーは、専用のエクステリアパーツやブラック基調のインテリアを採用し、質感を高めた「RS」グレードを設定。価格は346万5000円です。

なお、軽EVにおけるクリーンエネルギー自動車（CEV）導入促進補助金は、2025年度基準であれば最大で58万円が想定されていますが、補助額は2026年2月現在ではまだ決定していません。

実際の反響について、2月中旬に首都圏のダイハツディーラーに問い合わせてみました。

「現時点では様子見なのでしょうか。実車があれば見てみたいというお問い合わせがあるくらいで、具体的には商談には結びついていない印象です。

補助金が明確になり、おおよその予算感が見えてくればもう少し反響が増えてくると期待しています」。

他のダイハツディーラーにも問い合わせてみました。

「事業者様というより、エンドユーザーの方からのお問い合わせがあります。

いわゆる『足車』として実用的なクルマを探していたところに『e-ハイゼットカーゴ』と『e-アトレー』の存在を知ったそうです。

装飾類がほぼないようなシンプルなクルマではありますが、使い勝手は抜群です。

エンドユーザーの方にお乗りいただいても、長くお使いいただけるクルマとして自身をもっておすすめいたします」。

シンプルでありながら使い勝手に優れたこの2モデルは、近所への買い物などの日常使い、そして軽規格のサイズのため日本の道路事情や使用環境に合致したクルマといえます。

エンドユーザーが、趣味車＋実用車（足車）として「e-ハイゼットカーゴ」や「e-アトレー」という選択肢も大いにありではないでしょうか。

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なお、4月中旬時点ではCEV導入促進補助金発表済みで、補助額は共に35万6000円となっています。