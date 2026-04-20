気象台は、午前9時35分に、なだれ注意報を標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・標津町、羅臼町に発表（雪崩注意報） 20日09:35時点根室地方では、20日夕方から強風に、21日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■標津町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■羅臼町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意