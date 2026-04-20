コンビニやスーパー、ドラッグストアなどのレジ横で見かける募金箱。「よろしければお願いします」と声をかけられ、なんとなく100円を入れた経験がある方も多いのではないでしょうか。しかし、いざ募金をした後に「このお金はどこに使われるのだろう？」と気になったことはありませんか。 本記事では、店頭募金の仕組みや使い道、そして後から確認する方法について詳しく解説します。 店頭募金の多くは