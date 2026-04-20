レジ横で”募金”を勧められ「100円」入れました。この募金はどこに使われるのか、後から確認する方法はあるのでしょうか？

店頭募金の多くは特定の団体に寄付されている

レジ横に設置されている募金箱の多くは、企業や店舗が特定の団体と連携して実施しているものです。代表的な例としては、日本赤十字社や共同募金会、災害支援団体、国際支援NGOなどがあります。

募金箱には小さく「○○募金」や「災害支援募金」といった名称が書かれていることが多く、その名称が寄付先や用途を示しています。例えば「赤い羽根共同募金」であれば地域福祉、「災害義援金」であれば被災地支援に使われるといった具合です。



企業がまとめて寄付する仕組み

店頭で集められた募金は、一定期間ごとに企業側がまとめて回収し、提携先の団体へ寄付されます。個別の募金がその場で直接送られるわけではなく、あくまで企業が仲介する形になります。

そのため、自分が入れた100円が具体的にどの活動に使われたかを個別に追跡することは基本的にできません。ただし、全体としてどの団体にいくら寄付されたかは、後日公表されることが多いです。



使い道はどこで確認できる？

募金の使い道を確認する方法はいくつかあります。まず最も手軽なのは、募金箱や店内ポスターの記載を確認することです。そこに寄付先団体の名前や募金の目的が書かれている場合があります。

また、企業の公式サイトやニュースリリースでも、募金活動の結果が報告されることがあります。「○月の募金総額○○円を△△団体へ寄付しました」といった形で公開されることが多いため、企業名と募金名で検索してみるとよいでしょう。



寄付先団体のサイトもチェックできる

募金先が分かっている場合は、その団体の公式サイトを見るのも有効です。多くの団体では、寄付金の使い道や活動報告を公開しています。

例えば災害支援であれば、物資の提供や復興支援の状況、福祉募金であれば地域活動への配分など、具体的な使途が掲載されていることがあります。これにより、自分の募金がどのような形で社会に役立っているのかを間接的に知ることができます。



レシートや履歴での確認は難しい

レジで募金をした場合でも、基本的にレシートに詳細な寄付先や使途が記載されることは少なく、後から個別に確認するのは難しいのが現状です。

一部の店舗では募金額がレシートに表示されることがありますが、それはあくまで金額の記録であり、具体的な使い道までは分かりません。そのため、募金時に表示や案内をしっかり確認することが重要です。



安心して募金するためのポイント

募金をする際に安心感を持つためには、いくつかのポイントがあります。まず、募金の名称や目的を確認すること。次に、信頼できる企業や団体が関わっているかを意識することです。

また、不安な場合は無理に募金する必要はありません。自分で調べて納得できる団体に直接寄付するという方法もあります。最近ではオンラインで簡単に寄付できる仕組みも整っているため、選択肢は広がっています。



まとめ

レジ横の募金は、多くの場合企業を通じて特定の団体へ寄付され、社会貢献活動に活用されています。ただし、個別の募金の使い道を後から詳細に追跡することは難しく、全体の報告や団体の活動内容から間接的に確認する形になります。募金をより納得して行うためには、事前に表示や情報を確認し、自分なりに理解したうえで参加することが大切です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー