「2025 Music Bank Global Festival in JAPAN」 世界142ヶ国で放送され、1998年の放送開始から四半世紀以上の歴史を誇る韓国の人気音楽番組、"ミューバン"こと「ミュージックバンク」。その年末恒例の祭典がさらなる進化を遂げ、"Global Festival"として2週に渡って日韓で開催された。「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL in JAPAN」と銘打ち、12月13日・14日に行われた日本公演は、K-POPおよび合同コンサートとして史上初とな