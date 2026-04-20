千葉県市原市内の大型商業施設の駐車場で、トラブルになった男性（52）に向けて車を発進させたなどとして、76歳の男が逮捕されました。警察によりますと、殺人未遂と傷害の疑いで逮捕されたのは、市原市桜台の無職・中野直樹容疑者（76）です。中野容疑者はきのう（19日）午後3時すぎ、市原市更級の大型商業施設の駐車場で駐車をめぐるトラブルから口論になった会社役員の男性（52）に向けて軽乗用車を発進して衝突させたほか、中