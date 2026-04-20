Netflixが本日4月20日より、ドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』を独占配信する。同映画はベスト8で『2026 ワールドベースボールクラシック』を終えた野球日本代表 侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録したドキュメントだ。同映画の主題歌である稲葉浩志の書き下ろし楽曲「果てなき夜を」を使用した予告映像がNetflix公式YouTubeチャンネルにて公開となった。楽曲「果てなき夜