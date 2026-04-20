Netflixが本日4月20日より、ドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』を独占配信する。同映画はベスト8で『2026 ワールドベースボールクラシック』を終えた野球日本代表 侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録したドキュメントだ。

同映画の主題歌である稲葉浩志の書き下ろし楽曲「果てなき夜を」を使用した予告映像がNetflix公式YouTubeチャンネルにて公開となった。楽曲「果てなき夜を」が初披露となる同予告映像は、日本中が目撃した“あの瞬間”のベンチ裏、ブルペンなど印象的なシーンを稲葉浩志の楽曲が包み、ナレーションを担当する二宮和也の語りが掛け合わさるなど、世界の強豪へ挑んだ侍ジャパンの雄姿と熱を感じられる仕上がりだ。

なお主題歌「果てなき夜を」は、Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』内にて象徴的に使用されているとのことだ。

■Netflix ドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』

2026年4月20日(月) Netflixにて独占配信

ベンチ裏ゼロ距離、世界一への重圧と真実。侍たちが「野球少年」に戻った戦いの記録──『2026 ワールドベースボールクラシック』に挑みベスト8 で大会を終えた野球日本代表 侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録したドキュメンタリー。前回大会で世界一に輝いた侍ジャパンが、“連覇”という大きな期待を背負い挑んだ今大会に密着。勝ち続けなければならない王者としての重圧の中で、選手たちが何を感じ、どう戦ったのかー唯一密着を許された一台のカメラが、その舞台裏に迫る。

監督：三木慎太郎

主題歌：稲葉浩志「果てなき夜を」

作品ページ：https://www.netflix.com/title/82737793 ■『2026 ワールドベースボールクラシック』

全47試合 Netflix 日本国内でアーカイブ独占配信中

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