19日、宮城・仙台市の住宅街にクマ1頭がとどまり、麻酔銃などを使った緊急銃猟により駆除された。19日午前2時ごろ、仙台市青葉区で駐輪場をゆっくり歩く1頭のクマが撮影された。クマが現れたのは、仙台市役所から600メートルほど離れた住宅街。クマは日中になってもマンションの敷地にある茂みにとどまったため、仙台市は危険と判断し、緊急銃猟を決めた。市によると、麻酔銃2発でクマを眠らせ、19日午後7時半に電気やりを使ってク