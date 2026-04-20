Amazonドラマ「ザ・ボーイズ」でホームランダー役を演じるアントニー・スターは、ファンから頻繁に“ミルク”を勧められるようだ。米トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」で、やや呆れ気味に語っている。 スター演じるホームランダーは、極悪非道なヒーローチーム「セブン」のリーダーであり、母乳に執着する異様な一面を持つ。