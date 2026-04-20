Amazonドラマ「ザ・ボーイズ」でホームランダー役を演じるアントニー・スターは、ファンから頻繁に“ミルク”を勧められるようだ。米トーク番組「ジミー・キンメル・ライブ」で、やや呆れ気味に語っている。

スター演じるホームランダーは、極悪非道なヒーローチーム「セブン」のリーダーであり、母乳に執着する異様な一面を持つ。これを踏まえて、司会のキンメルから「視聴者と会った時にミルク（牛乳）を勧められたことはある？」と聞かれたスター。「はい。まるでそれが彼らの思いつく最高のジョークであるかのようにね」と述べ、そのやり取りを明かした。

「ウェイターはすごくクールに振る舞いながらドリンクの注文を取った後、“お客様は？ミルク（牛乳）になさいますか？”って言うんですよ。そして僕は、“この悪魔め、どこでそんなことを思いついたんだ？”と返す。ミルクは断るけど、そのジョーク自体は認めています。」

ファンからドヤ顔で“ミルクいじり”を受けることに、ちょっと呆れた様子のスター。しかし嫌な顔せず、軽く受け流しているようだ。

なお、母乳ネタが定番化したきっかけは、シーズン2でホームランダーが、亡きマデリン（エリザベス・シュー）の搾乳ボトルを見つけて飲み始めるシーン以降とされる。同シーンの撮影後、スターが「すごく面白いから、もっとこの設定を出すべきだ」とショーランナーのエリック・クリプキに提案したところ、クリプキはすでに母乳ネタを可能な限り物語に組み込むよう進めていたという。

実際に各シーズンで、ホームランダーが牛乳やミルクシェイクなどを口にする描写が登場している。現在配信中のシーズン5では、ホームランダーがMM／マザーズミルクのあだ名を知り、舌なめずりをする場面も。また、公式SNSでもにされている。

Episode 3 is live and deeeeelicious. - THE BOYS (@TheBoysTV)

「ザ・ボーイズ」シーズン5はPrime Videoで配信中。毎週水曜日に新エピソード更新。

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