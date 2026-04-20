最後まで生き残るのは誰か、決めるのは映画館に集まった観客だ──。“次世代型インタラクティブ・ホラー映画”と銘打たれた『スレイ・デイ（原題：Slay Day）』が、2027年2月12日に米国公開されることがわかった。米国のあと、世界での劇場公開も予定されているという。 本作は北米で約1,000のインタラクティブ対応スクリーンで上映される予定で、しかも公開日はアメリカ最大のスポーツの祭典「スーパ&