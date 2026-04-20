「住まいを借りたいのに借りられない」。そんな課題の解決に向け、国や自治体が支援体制の整備を本格化させています。大阪府岸和田市では、岸和田市社会福祉協議会（以下、岸和田市社協）と地元の不動産会社がタッグを組み、社協が物件のオーナーとなって住まいを提供するという、全国でも珍しい取り組みを行っています。その画期的な仕組みや現場の思いなどについて、岸和田市社協の担当者と連携する不動産会社に聞きました。住ま