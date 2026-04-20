人気軽「N-BOX」、次の一手はホンダ「N-BOX」がまもなく改良されるとの見方があり、その内容に注目が向けられています。モデルの進化に期待する声も広がっています。現行のN-BOXは2023年10月に登場した3代目モデルです。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「N-BOX」です！ 画像で見る（66枚）先代となる2代目はデビューから3年目の2020年12月にマイナーチェンジを受けており、この流れを踏まえると、3代目も2026年に改良が