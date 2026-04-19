交際相手から凄惨な暴力を受けていた母を守るため、当時わずか5歳だった長男が盾となって立ちはだかったという、あまりに過酷な幼少期の記憶が語られた。【映像】元交際相手の男性との写真4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』内の人気企画「のぞき見！隣のママ」では、滋賀県彦根市で10トンダンプの運転手として働くケイコさんの私生活に密着した。現在は41歳でおばあちゃんとなり、建設会社社長を務める長男のリュウセイさん