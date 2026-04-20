賢明なる『おと週』読者の皆様。家でとんかつに何をつけて食べてます？今回は自宅でとんかつをもっと惹き立てる調味料を大調査！新たなとんかつの魅力を見つけられるかもしれません。意外なものがとんかつの味を引き立てる！たいていの方が家でとんかつを食べる際に使うのはとんかつソースをはじめとする、いわゆるソースを代表格に、塩とレモンにマスタード。少数派で醤油にケチャップ、マヨネーズ、ソースに擦りゴマを混ぜてみた