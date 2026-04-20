ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで、金メダルを獲得した三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）の「りくりゅう」ペア（木下グループ）が、4月17日、自身のSNSで現役引退を発表した。今後については「新しいことに2人で挑戦していく」と明かした。【写真】休日も一緒に過ごすことが多いという“りくりゅう”ペアの密着2ショットほか、かつてのペア・高橋成美さんと木原龍一選手の競技ショットなどもフィギ